Депутат Госдумы предрёк WhatsApp проверку от Роскомнадзора

Роскомнадзор может начать проверку WhatsApp в связи с новой политикой мессенджера в области персональных данных. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Сергей Боярский.

"По-хорошему, обратить на это внимание следовало бы. Я думаю, что внимание обратит Роскомнадзор и в том числе наш комитет. Наш председатель комитета Александр Евсеевич Хинштейн высказывался по этому поводу", — передаёт слова депутата радиостанция "Говорит Москва".

Парламентарий также отметил, что в вопросе пользовательских предпочтений весьма непросто объективно оценить перспективы. В то же время Боярский считает, что новые правила WhatsApp не приведут к оттоку пользователей.