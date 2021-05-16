Депутат Госдумы предрёк WhatsApp проверку от Роскомнадзора
Новые правила мессенджера, скорее всего, не приведут к оттоку пользователей, отметил парламентарий.
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Роскомнадзор может начать проверку WhatsApp в связи с новой политикой мессенджера в области персональных данных. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Сергей Боярский.
"По-хорошему, обратить на это внимание следовало бы. Я думаю, что внимание обратит Роскомнадзор и в том числе наш комитет. Наш председатель комитета Александр Евсеевич Хинштейн высказывался по этому поводу", — передаёт слова депутата радиостанция "Говорит Москва".
Парламентарий также отметил, что в вопросе пользовательских предпочтений весьма непросто объективно оценить перспективы. В то же время Боярский считает, что новые правила WhatsApp не приведут к оттоку пользователей.
Напомним, с 15 мая 2021 года WhatsApp заставляет своих пользователей принять новую политику конфиденциальности, а у тех, кто откажется, приложение больше не будет корректно работать. Так, вскоре у них исчезнет возможность совершать звонки, инициировать сообщения, пользоваться списком чатов. Затем аккаунт вовсе удалят. Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны.
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