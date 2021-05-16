Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу бывшего советника некогда лидера США Рональда Рейгана Сюзанны Масси о получении гражданства РФ. Представитель Кремля уточнил, что для этого американке надо пройти ряд стандартных процедур.

"На этот счёт предусмотрены определённые бюрократические процедуры", — сказал Песков РИА "Новости" , отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Лайф сообщал, что Сюзанна Масси, которая долгие годы проработала в Госдепе, заявила, что хочет получить российское гражданство. Она также рассказала, что нынешний президент США Джо Байден является марионеткой, а после его избрания часы Судного дня стали ещё ближе к роковой отметке.