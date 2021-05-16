"Спартак" попал в ЛЧ, "Ротор" близок к ФНЛ: в РПЛ идёт последний день сезона

Финальный тур РПЛ пошёл не по сценарию с самого начала дня. Сильная жара в Уфе на два часа задержала начало матча местной одноимённой команды и тульского "Арсенала". Основное внимание же было направлено в Грозный и Черкизово, где решалась судьба путёвки в Лигу чемпионов.

"Ахмат" дома принимал "Спартак" и устроил красно-белым настоящее испытание. Доменико Тедеско проводил свой последний матч в России и явно желал уйти на мажорной ноте. Но Владимир Ильин оформил дубль в первом тайме и подпортил москвичам настроение. Промес после перерыва его немного подправил, а Мозес ближе к концу и вовсе сделал его радостным. 2:2 — "Спартак" вырывает путёвку в Лигу чемпионов.

"Локомотиву" же дома надо было обыграть "Урал", у которого уже никакой мотивации по ходу сезона не было. Железнодорожники ещё в первом тайме получили численное преимущество, а ближе к концу матча количество игроков екатеринбургской команды уменьшилось до девяти. Лишь за две минуты до конца "Локомотив" затолкал мяч в чужие ворота — отличился Дмитрий Рыбчинский. Но было уже поздно. Красно-зелёные отправляются в Лигу Европы благодаря победе в Кубке России.

Борьба шла и за Лигу конференций. "Рубин" и "Сочи" имели преимущество на фоне ЦСКА, который также имел шансы сыграть осенью в Европе. Команда Леонида Слуцкого дома принимала "Ротор", который борется за выживание. Ключевой момент встречи случился на 77-й минуте, когда Старфельт в абсолютно несложной ситуации сыграл рукой в штрафной и подарил волгоградцам пенальти. Фламарион с точки был точен. Но удержать приятный результат не получилось. Деспотович в добавленное время счёт сравнял. В итоге команда из Волгограда очень близка к возвращению в ФНЛ, а "Рубин" с четвёртого места отправился в Лигу конференций.

ЦСКА в московском дерби против "Динамо" нужна была только победа. Наир Тикнизян, казалось, положил этому начало, но бело-голубые сдаваться не хотели. Грулёв вышел на второй тайм и оформил дубль, на который ответил Эджуке. Но в конце матча юный Захарян оставил армейцев без Европы. "Сочи" же встречал "Химки", но соперники решили друг друга в последний день не огорчать. 0:0 — "Сочи" остановился на пятом месте. На пару с "Рубином" южане отправляются в Лигу конференций.

В Саранске же историю писал Артём Дзюба. Он более чем ярко сумел отметить рождение третьего сына, оформив покер в ворота "Тамбова". Капитан сборной перешёл за отметку 200 мячей в карьере, стал лучшим бомбардиром этого сезона и РПЛ за всю историю. В итоге 5:1 — яркая точка от чемпиона, а "Тамбов" же прекращает своё существование.

Ещё один матч дня игрался в Ростове. Команда Валерия Карпина принимала в родных стенах "Краснодар", и южное дерби на сей раз осталось за "быками". Олссон и Вандерсон принесли три очка своей команде в последнем туре. К слову, забивали игроки "Краснодара" не только в чужие, но и в свои ворота. Юрий Газинский забил автогол, но "Ростову" он не помог. В самом конце Кайо установил окончательный счёт. 3:1 — хорошая точка ужасного для "Краснодара" сезона.