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Дзюба забил 200-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Юбилейное взятие ворот форвард отпраздновал достаточно своеобразно, продемонстрировав всем футбол с главным героем фильма "Никто".

16 мая, 12:25
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба забил свой 200-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

У футболиста Артёма Дзюбы родился третий сын

У футболиста Артёма Дзюбы родился третий сын

Юбилейный гол капитан нашей сборной забил в матче последнего тура чемпионата страны против "Тамбова". Всего на счету Дзюбы теперь 134 забитых мяча. На второе место опустился легендарный нападающий "Зенита" Александр Кержаков.

Добавим, что Дзюба ярко и необычно отметил гол. Он засунул в рот соску и показал футболку с главным героем фильма "Никто".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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