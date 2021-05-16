Дзюба забил 200-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ
Юбилейное взятие ворот форвард отпраздновал достаточно своеобразно, продемонстрировав всем футбол с главным героем фильма "Никто".
Фото © ФК "Зенит"
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба забил свой 200-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.
Юбилейный гол капитан нашей сборной забил в матче последнего тура чемпионата страны против "Тамбова". Всего на счету Дзюбы теперь 134 забитых мяча. На второе место опустился легендарный нападающий "Зенита" Александр Кержаков.
Добавим, что Дзюба ярко и необычно отметил гол. Он засунул в рот соску и показал футболку с главным героем фильма "Никто".
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