Дзюба забил 200-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба забил свой 200-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

Юбилейный гол капитан нашей сборной забил в матче последнего тура чемпионата страны против "Тамбова". Всего на счету Дзюбы теперь 134 забитых мяча. На второе место опустился легендарный нападающий "Зенита" Александр Кержаков.