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Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенников в WhatsApp

Разработчики заранее предупреждают пользователей о серьёзных изменениях в работе приложений, напомнили специалисты.

16 мая, 13:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Какие бы "предложения" от мошенников не поступали, нужно помнить о полной бесплатности WhatsApp. Об этом рассказали эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий и директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT.

Причиной ажиотажа среди злоумышленников стали последние новости об ограничении функций мессенджера в связи с обновлением лицензионного соглашения.

Мошенники придумали новую схему обмана в связи с обновлением политики WhatsApp

Мошенники придумали новую схему обмана в связи с обновлением политики WhatsApp

"Как только речь идёт о том, что надо за что-то заплатить, надо сразу игнорировать подобного рода сообщения. У злоумышленников такого рода схемы обновляются очень быстро. Поскольку о старом методе начинают активно говорить, в том числе в СМИ, он перестаёт быть эффективным и от него отказываются", — объяснил Алексей Лукацкий.

Как отметил Денис Кусков, нужно просто игнорировать любые подобные сообщения. Если какие-то платные функции действительно будут вводиться, то о них предупредят разработчики посредством рассылки.

Эксперт оценил развитие ситуации с новой политикой конфиденциальности WhatsApp

Эксперт оценил развитие ситуации с новой политикой конфиденциальности WhatsApp

Напомним, с 15 мая 2021 года WhatsApp заставляет своих пользователей принять новую политику конфиденциальности, а у тех, кто откажется, приложение больше не будет корректно работать. Так, вскоре у них исчезнет возможность совершать звонки, инициировать сообщения, пользоваться списком чатов. Затем аккаунт вовсе удалят. Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны.

В Госдуме назвали незаконной новую политику конфиденциальности WhatsApp

В Госдуме назвали незаконной новую политику конфиденциальности WhatsApp

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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