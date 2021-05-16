Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенников в WhatsApp

Какие бы "предложения" от мошенников не поступали, нужно помнить о полной бесплатности WhatsApp. Об этом рассказали эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий и директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT.

Причиной ажиотажа среди злоумышленников стали последние новости об ограничении функций мессенджера в связи с обновлением лицензионного соглашения.

"Как только речь идёт о том, что надо за что-то заплатить, надо сразу игнорировать подобного рода сообщения. У злоумышленников такого рода схемы обновляются очень быстро. Поскольку о старом методе начинают активно говорить, в том числе в СМИ, он перестаёт быть эффективным и от него отказываются", — объяснил Алексей Лукацкий.

Как отметил Денис Кусков, нужно просто игнорировать любые подобные сообщения. Если какие-то платные функции действительно будут вводиться, то о них предупредят разработчики посредством рассылки.