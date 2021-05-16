Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенников в WhatsApp
Разработчики заранее предупреждают пользователей о серьёзных изменениях в работе приложений, напомнили специалисты.
Фото © Shutterstock
Какие бы "предложения" от мошенников не поступали, нужно помнить о полной бесплатности WhatsApp. Об этом рассказали эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий и директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT.
Причиной ажиотажа среди злоумышленников стали последние новости об ограничении функций мессенджера в связи с обновлением лицензионного соглашения.
"Как только речь идёт о том, что надо за что-то заплатить, надо сразу игнорировать подобного рода сообщения. У злоумышленников такого рода схемы обновляются очень быстро. Поскольку о старом методе начинают активно говорить, в том числе в СМИ, он перестаёт быть эффективным и от него отказываются", — объяснил Алексей Лукацкий.
Как отметил Денис Кусков, нужно просто игнорировать любые подобные сообщения. Если какие-то платные функции действительно будут вводиться, то о них предупредят разработчики посредством рассылки.
Напомним, с 15 мая 2021 года WhatsApp заставляет своих пользователей принять новую политику конфиденциальности, а у тех, кто откажется, приложение больше не будет корректно работать. Так, вскоре у них исчезнет возможность совершать звонки, инициировать сообщения, пользоваться списком чатов. Затем аккаунт вовсе удалят. Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны.
Лента новостей
Мясников вступился за Малышеву, согласившись с неэффективностью масок
16 мая, 13:01
Меркель призвала поторопиться с запуском "Северного потока — 2" из-за нужды в российском газе
16 мая, 12:59
"Мужикам запрещено ходить на каблуках, что ли?" Петербуржец набросился с кулаками на тиктокеров в юбках и чулках
16 мая, 12:53
Комментариев: 0