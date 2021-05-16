Меркель призвала поторопиться с запуском "Северного потока — 2" из-за нужды в российском газе

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Такое заявление прозвучало на фоне острой нужды ФРГ в газе.

Как подчеркнула канцлер, строительство газопровода будет завершено без оглядки на санкции со стороны США.

Согласно данным Министерства экономики Германии, сейчас страна испытывает наиболее острую необходимость в газе. Происходит сокращение собственной добычи ресурса при растущем спросе. Ко всему прочему, ФРГ отказывается от угля и атомных электростанций, вследствие чего потребность в российском голубом топливе увеличивается.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер указал, что Германия заинтересована в скорейшем введении "Северного потока — 2" в эксплуатацию, так как это поможет решить проблему экспорта. Кроме того, по словам премьера, поставки из РФ отличаются высокой надёжностью.