Меркель призвала поторопиться с запуском "Северного потока — 2" из-за нужды в российском газе
Строительство газопровода будет завершено без оглядки на санкции США, заявила канцлер.
Ангела Меркель. Фото © Getty Images / Steffi Loo
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Такое заявление прозвучало на фоне острой нужды ФРГ в газе.
Как подчеркнула канцлер, строительство газопровода будет завершено без оглядки на санкции со стороны США.
Согласно данным Министерства экономики Германии, сейчас страна испытывает наиболее острую необходимость в газе. Происходит сокращение собственной добычи ресурса при растущем спросе. Ко всему прочему, ФРГ отказывается от угля и атомных электростанций, вследствие чего потребность в российском голубом топливе увеличивается.
Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер указал, что Германия заинтересована в скорейшем введении "Северного потока — 2" в эксплуатацию, так как это поможет решить проблему экспорта. Кроме того, по словам премьера, поставки из РФ отличаются высокой надёжностью.
Недавно Ангела Меркель заявила, что у Германии и США нет единой оценки по "Северному потоку — 2". Также канцлер отметила, что Берлин и Вашингтон солидарны в необходимости транзита газа через Украину.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.
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