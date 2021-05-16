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Мясников вступился за Малышеву, согласившись с неэффективностью масок

Телеврач отметил, что наиболее надёжной защитой является вакцинация, однако требование носить средства защиты дыхательных путей нужно соблюдать.

16 мая, 13:01
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян / Михаил Метцель

Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал коллегу Елену Малышеву в том, что маски не защищают от вирусов. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

"С точки зрения медицины я согласен с Малышевой, маски мало что дают. Все исследования показывают, что это достаточно низкая эффективность. Как мы видим, маски никого ни от чего не предохраняют. В Европе жесточайший масочный режим, тем не менее коронавирус всё равно распространялся с ужасающей быстротой", — отметил врач.

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По мнению Мясникова, наиболее действенным способом защититься от болезни является вакцинация. При этом он добавил, что масочный режим в начале пандемии был "жестом отчаяния", и это было лучше, чем ничего. Доктор подчеркнул, что требование носить маски нужно соблюдать, ведь "непонятно, кто вакцинированный, а кто нет".

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны и академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал слова Малышевой о неэффективности масок. Он заявил, что телеведущая дезинформирует россиян.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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