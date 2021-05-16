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"Идёт практически война": Житель Израиля рассказал об обстановке после ракетного обстрела ХАМАС

Местные уже настолько привыкли к бомбёжкам, что называют происходящее "рутинной ситуацией", отметил собеседник Лайфа.

16 мая, 13:23

Житель израильского города Ашдод Григорий Фейгин рассказал Лайфу об обстановке после ночного обстрела ракетами ХАМАС. Видео © LIFE, Instagram/mary.rozenberg

Григорий Фейгин, проживающий в Ашдоде, рассказал Лайфу об обстановке в городе после очередного ракетного обстрела. Молодой человек признался, что за время своего пребывания в Израиле он наблюдал много вооружённых конфликтов, но в этот раз обстрел идёт очень массированно, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения.

"У нас была сирена среди ночи, и в течение 10 минут почти без передышки были слышны взрывы и воздушная тревога, сообщающие нам о том, что летят новые и новые снаряды", — рассказал наш собеседник.

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Буквально несколько дней назад, по словам Григория, он сам стал свидетелем пролетающих снарядов. Однако, несмотря на вооружённое противостояние, многие магазины и организации в Ашдоде продолжают свою работу. Как отметил собеседник Лайфа, местные жители уже настолько привыкли к бомбёжкам, что называют происходящее "рутинной ситуацией". Почти во всех домах есть бомбоубежища, где люди могут спрятаться от атак.

"Идёт обстрел, идёт практически война. В войне, конечно, нет правых и виноватых, но я думаю, что террористы из сектора Газа, из группировки ХАМАС несут полную ответственность за всё, что здесь происходит", — подытожил Григорий.

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Ранее Лайф рассказывал, что Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС. Речь идёт о резиденциях командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Илья Ущеко

Илья Ущеко

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