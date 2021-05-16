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Историк заявил о потере США статуса мирового лидера

В последующие несколько лет Россия и Китай вряд ли "окажут услугу" Америке и решат прекратить сотрудничество, отметил учёный.

16 мая, 13:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США больше не в состоянии составлять конкуренцию России и Китаю одновременно, что позволяет говорить об образовании триполярного мира. Такое мнение выразил историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол в статье для Le Devoir.

По мнению учёного, Китай уже давно превратился в двигатель мировой экономики и стал ведущим партнёром десятков стран, а это выставляет заокеанских соседей в невыгодном свете, так как они не могут предложить ничего, кроме статуса-кво. Кроме того, как отметил Сол, "отвергнутая Западом" Россия находит всё больше преимуществ в укреплении сотрудничества и сближении с Пекином. Это, по мнению автора, вселяет в США страх "формирования большой Евразии", которая способна положить конец американскому доминированию.

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Сол подчеркнул, что из-за неспособности Штатов противостоять двум силам одновременно можно говорить о конце однополярного мира. И вряд ли в последующие несколько лет Москва и Пекин решат "оказать услугу" Америке и разделиться, отметил историк. Наоборот, именно треугольник будет определять порядок на мировой арене.

Ранее Лайф рассказывал, что в США назвали главную ошибку стратегии Вашингтона против Москвы и Пекина. Конфронтационная политика Байдена по отношению к России не вызывает удивления. А надежды аналитиков на сближение с Китаем с приходом нового президента не оправдались.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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