Историк заявил о потере США статуса мирового лидера

США больше не в состоянии составлять конкуренцию России и Китаю одновременно, что позволяет говорить об образовании триполярного мира. Такое мнение выразил историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол в статье для Le Devoir.

По мнению учёного, Китай уже давно превратился в двигатель мировой экономики и стал ведущим партнёром десятков стран, а это выставляет заокеанских соседей в невыгодном свете, так как они не могут предложить ничего, кроме статуса-кво. Кроме того, как отметил Сол, "отвергнутая Западом" Россия находит всё больше преимуществ в укреплении сотрудничества и сближении с Пекином. Это, по мнению автора, вселяет в США страх "формирования большой Евразии", которая способна положить конец американскому доминированию.

Сол подчеркнул, что из-за неспособности Штатов противостоять двум силам одновременно можно говорить о конце однополярного мира. И вряд ли в последующие несколько лет Москва и Пекин решат "оказать услугу" Америке и разделиться, отметил историк. Наоборот, именно треугольник будет определять порядок на мировой арене.