Врач перечислила признаки клещевого энцефалита
И напомнила, что перед походом в лес нужно внимательно отнестись к выбору одежды, а также не забывать тщательно осматривать домашних питомцев после прогулок.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Существует несколько клинических форм проявления клещевого энцефалита, сообщила врач инфекционной клинической больницы № 1 София Русанова. По её словам, самой простой формой энцефалита является лихорадочная, которая сопровождается повышением температуры.
"Есть форма менингиальная, которая протекает с синдромами менингита, это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами", — рассказала медик радиостанции "Говорит Москва".
По словам специалиста, переселения городов и химическая обработка деревьев привели к возникновению большого количества заражённых клещей. При этом сейчас в каждой аптеке продаются специальные спреи от насекомых, однако они не гарантируют 100%-ной защиты от заразного укуса, поэтому прежде всего следует сохранять бдительность. Кроме того, врач напомнила, что перед походом в лес нужно внимательно отнестись к выбору одежды, а также не забывать тщательно осматривать домашних питомцев после прогулок.
"Обязательно нужно надевать одежду, которая скрывает кожный покров и герметична. На брюки, на рубашки желательно надеть сверху какие-нибудь резиночки, чтобы у клеща не было возможности заползти к вам под одежду. Надеть капюшон или хороший платок, который закрывает шею", — пояснила Русанова.
Ранее Лайф выяснял, кому необходима вакцинная защита от клещевого энцефалита и как её совместить с вакцинацией от коронавируса. Напомним, что прививка против клещевого энцефалита проходит в три этапа: первая доза — в день обращения, вторая — через полтора месяца, третья — через 12 месяцев. Такая схема даёт защиту на три года.
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