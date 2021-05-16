Врач перечислила признаки клещевого энцефалита

Существует несколько клинических форм проявления клещевого энцефалита, сообщила врач инфекционной клинической больницы № 1 София Русанова. По её словам, самой простой формой энцефалита является лихорадочная, которая сопровождается повышением температуры.

"Есть форма менингиальная, которая протекает с синдромами менингита, это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами", — рассказала медик радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, переселения городов и химическая обработка деревьев привели к возникновению большого количества заражённых клещей. При этом сейчас в каждой аптеке продаются специальные спреи от насекомых, однако они не гарантируют 100%-ной защиты от заразного укуса, поэтому прежде всего следует сохранять бдительность. Кроме того, врач напомнила, что перед походом в лес нужно внимательно отнестись к выбору одежды, а также не забывать тщательно осматривать домашних питомцев после прогулок.

"Обязательно нужно надевать одежду, которая скрывает кожный покров и герметична. На брюки, на рубашки желательно надеть сверху какие-нибудь резиночки, чтобы у клеща не было возможности заползти к вам под одежду. Надеть капюшон или хороший платок, который закрывает шею", — пояснила Русанова.