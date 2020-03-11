Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают клещевым энцефалитом

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что самыми неблагополучными регионами по заболеваемости клещевым энцефалитом являются Тверская и Ярославская области, находящиеся в непосредственной близости от Подмосковья. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, неблагополучная обстановка по количеству случаев данного заболевания зафиксирована в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном регионах.

— Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по клещевому вирусному энцефалиту, — подчеркнули эксперты.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в России зарегистрировано несколько вакцин против клещевого энцефалита. Прививку можно сделать на базе поликлиник и медицинских частей после консультации со специалистом.

Чтобы обезопасить себя от паразитов, эксперты советуют правильно одеваться и пользоваться репеллентами.

— Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой, — отметили в сообщении ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве из-за аномального тепла проснулись клещи. В связи с этим в парках начали проводить профилактическую работу.