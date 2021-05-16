В Ульяновской области огонь с полыхающего здания бывшего лесокомбината перекинулся на жилые дома

В Ульяновской области тушат крупный пожар: полыхают здание бывшего лесокомбината и жилые дома. Видео © Соцсети

В рабочем посёлке Майна Ульяновской области загорелся склад в здании бывшего лесокомбината, огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Видео и фото очевидцев с места событий появились в социальных сетях.

Фото © Соцсети

"Пожар произошёл в здании бывшего лесокомбината. Площадь горения на данный момент составляет 3350 квадратных метров. Огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 квадратных метров и три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров с надворными постройками 600 квадратных метров", — сообщили в ведомстве, добавив, что огнём также оказался охвачен склад площадью 1000 кв. метров, на котором размещены поддоны с опилками.

Как уточнили в пресс-службе, сообщение о возгорании опилок на территории бывшего лесокомбината поступило в 13:30 мск. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Уточняется, что через 20 минут после сообщения на место происшествия прибыл специальный противопожарный поезд. На данный момент для ликвидации возгорания задействовано 54 пожарных и 19 единиц техники. При тушении используются два водоисточника и пожарные гидранты. Позднее стало известно, что к месту ЧП выехал замначальника ГУ МЧС РФ по Ульяновской области Андрей Шмельков.

Фото © Соцсети

Кроме того, на место пожара уже прибыл врио губернатора области Алексей Русских, который провёл экстренное совещание. По данным правительства региона, в общей сложности сгорело восемь квартир. Было принято решение расселить пострадавших в муниципальной гостинице и обеспечить их четырёхразовым питанием. Также врио главы региона поручил выделить жильё пострадавшим из муниципального фонда. При необходимости на эти цели будут направлены средства из резервного фонда Ульяновской области, указал Русских.