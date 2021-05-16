В России участились случаи лишения водительских прав за пьяную езду на самокате
По словам юриста, в крупных городах, где распространился шеринг транспорта, подобная практика набирает силу.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Россиян, которые в состоянии алкогольного опьянения управляют электрическим самокатом, стали чаще лишать водительских прав. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев. По его словам, до сих пор непонятно, требуются ли права для управления этим транспортным средством.
"Многие суды лишают прав даже за управление самокатом в состоянии опьянения. Если мы говорим про крупные города, где распространился шеринг самокатов, то там практика набирает силу", — пояснил Воропаев в беседе с Ura.ru.
По словам зампредседателя Комитета по транспорту Госдумы Александра Старовойтова, для водителей электросамокатов сейчас пока действуют те же правила, что и при управлении велосипедом. Он отметил, что человек, находящийся в нетрезвом состоянии, не имеет права ездить на велосипеде, также нельзя передавать свой транспорт пьяным третьим лицам.
Парламентарий добавил, что сейчас существует проблема вытеснения инспекторов ГИБДД камерами фиксации. Если раньше сотрудники могли проводить воспитательную работу с нарушителями, то теперь зачастую делать это просто некому.
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Ранее автоэксперт предложил приравнять мощные электросамокаты к мопедам. В этом случае водителям придётся выучить правила ПДД и обзавестись правами. По мнению специалиста, другие меры против любителей езды с ветерком будут бесполезны.
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