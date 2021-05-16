"Уфа" обыграла "Арсенал" в "жарком" последнем матче сезона РПЛ и избежала вылета

Футбольный клуб "Уфа" в завершающем матче нынешнего сезона РПЛ обыграл на своём поле тульский "Арсенал" со счётом 2:1 и избежал вылета в ФНЛ.

Сам матч начался на два часа позже из-за сильной жары в Уфе. К стартовому свистку был понятен расклад: хозяевам нужно было не проиграть. И они с этой задачей справились. Уже на восьмой минуте Олег Иванов открыл счёт. Но туляки не сдавались: Кангва в середине тайма вернул равновесие. Ближе к концу первой половины Максим Беляев отправил мяч в свои ворота, выведя "Уфу" вперёд.

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