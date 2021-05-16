"Уфа" обыграла "Арсенал" в "жарком" последнем матче сезона РПЛ и избежала вылета
Встречу из-за чересчур высокой температуры воздуха в столице Башкирии пришлось отложить на два часа.
Фото © VK / ПФК "Арсенал" Тула
Футбольный клуб "Уфа" в завершающем матче нынешнего сезона РПЛ обыграл на своём поле тульский "Арсенал" со счётом 2:1 и избежал вылета в ФНЛ.
Сам матч начался на два часа позже из-за сильной жары в Уфе. К стартовому свистку был понятен расклад: хозяевам нужно было не проиграть. И они с этой задачей справились. Уже на восьмой минуте Олег Иванов открыл счёт. Но туляки не сдавались: Кангва в середине тайма вернул равновесие. Ближе к концу первой половины Максим Беляев отправил мяч в свои ворота, выведя "Уфу" вперёд.
Скриншот © Flashscore
Таким образом, "Уфа" смогла подняться на 13-е место в турнирной таблице, "Арсенал" — 14-й. С учётом решения РФС об отмене стыковых матчей с командами ФНЛ оба клуба остаются в РПЛ на следующий сезон. В ФНЛ же отправится "Ротор". Ставший 16-м "Тамбов" прекращает своё существование. Наверху таблицы "Зенит", "Спартак" и "Локомотив". Дуэт "Рубин" — "Сочи" сыграет в Лиге конференций, а ЦСКА остался без еврокубков впервые за почти 20 лет.
Комментариев: 0