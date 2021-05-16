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Регион
Опубликовано 16 мая 2021, 15:08
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"Самая красивая женщина в мире" вышла на митинг в поддержку Палестины

На марше в Бруклине модель размахивала флагом этой страны, а также надела куфию. Отец Беллы родом из Палестины.

"Самая красивая женщина в мире" Белла Хадид вышла на митинг в поддержку Палестины. Видео © Instagram/bellahadid

Известная модель Белла Хадид вышла на митинг в Нью-Йорке, организованный в поддержку Палестины. Фото и видео с акции 24-летняя красотка поделилась в своём инстаграме.

"Самая красивая женщина в мире" прошлась вместе с другими митингующими, размахивая палестинским флагом. Она также надела традиционный для арабских народов головной убор — куфию. Модель выкрикивала разные лозунги, например "Свободу Палестине".

  • Фото © Instagram/bellahadid
    Фото © Instagram/bellahadid
  • Фото © Instagram/bellahadid
    Фото © Instagram/bellahadid
  • Фото © Instagram/bellahadid
    Фото © Instagram/bellahadid
  • Фото © Instagram/bellahadid
    Фото © Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

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Отметим, что отец Беллы Мохамед Хадид родом из Палестины. Вместе с сестрой Джиджи девушка внимательно следит за конфликтом страны с Израилем.

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Как отмечает портал TMZ, марш, который проходил в Бруклине, привлёк тысячи людей. Акцию провели в День Накба, который для палестинцев в первую очередь связан с изгнанием и бегством около 700 000 арабских беженцев, покинувших свои дома в части Палестины, перешедшей под контроль Израиля.

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Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей.

Ранее Лайф рассказывал, что Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС. Речь идёт о резиденциях командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.

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Варвара Романова
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