Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Четыре человека погибли в лобовом столкновении фуры и легковушки на трассе под Саратовом

Среди жертв аварии двое детей. За рулём "Лады" находилась женщина.

16 мая, 15:58
<p>Фото © УГИБДД УМВД РФ по Саратовской области</p>

Фото © УГИБДД УМВД РФ по Саратовской области

Сегодня на трассе в Саратовской области столкнулись "Лада" и грузовой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону, жертвами жёсткого удара стали двое взрослых и двое детей.

"Водитель, пассажир и двое несовершеннолетних пассажиров — мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения — от полученных травм скончались на месте", — уточнили в ведомстве.

Фото © УГИБДД УМВД РФ по Саратовской области

Фото © УГИБДД УМВД РФ по Саратовской области

Авария произошла в 16:20 мск на 535-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов у деревни Седовки Саратовской области. По предварительным данным, женщина — водитель ВАЗ-2114 выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Четыре человека погибли в жёстком столкновении фургона и легковушки в Екатеринбурге

Четыре человека погибли в жёстком столкновении фургона и легковушки в Екатеринбурге

Ранее в Смоленской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе М1 "Беларусь", в результате чего было госпитализировано 13 человек.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В ход пошли даже клюшки: 13-летние хоккеисты устроили массовую драку на льду

вчера в 19:59

Адвокат сообщил о резком ухудшении состояния пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

сегодня в 18:13

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

сегодня в 22:38

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

сегодня в 23:46

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

сегодня в 23:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1