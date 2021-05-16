Четыре человека погибли в лобовом столкновении фуры и легковушки на трассе под Саратовом

Сегодня на трассе в Саратовской области столкнулись "Лада" и грузовой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону, жертвами жёсткого удара стали двое взрослых и двое детей.

"Водитель, пассажир и двое несовершеннолетних пассажиров — мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения — от полученных травм скончались на месте", — уточнили в ведомстве.

Фото © УГИБДД УМВД РФ по Саратовской области

Авария произошла в 16:20 мск на 535-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов у деревни Седовки Саратовской области. По предварительным данным, женщина — водитель ВАЗ-2114 выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.