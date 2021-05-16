Суд арестовал ещё одного участника банды Басаева и Хаттаба

Суд арестовал ещё одного члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В ходе расследования при содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к совершению указанных преступлений. По ходатайству следствия Куванаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. Согласно данным следствия, в середине июля 1999 года Куванаев добровольно вступил в банду, которой управляли Шамиль Басаев и Амир Хаттаб. Он активно участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, арестованный причастен к нападению на Ботлихский район Дагестана, в результате которого 33 человека погибли и 34 пострадали.