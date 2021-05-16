Суд арестовал ещё одного участника банды Басаева и Хаттаба
В ближайшее время ему предъявят обвинения.
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Суд арестовал ещё одного члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"В ходе расследования при содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к совершению указанных преступлений. По ходатайству следствия Куванаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. Согласно данным следствия, в середине июля 1999 года Куванаев добровольно вступил в банду, которой управляли Шамиль Басаев и Амир Хаттаб. Он активно участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, арестованный причастен к нападению на Ботлихский район Дагестана, в результате которого 33 человека погибли и 34 пострадали.
Ранее Лайф писал, что суд приговорил члена банды Басаева к 14 годам колонии. Боевика признали виновным по ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих), ч. 2 ст. 209 (бандитизм) и ст. 279 (вооружённый мятеж) УК РФ.
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