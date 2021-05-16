Ида Галич высмеяла предвыборный ролик бывшей "татушки" Волковой

Ида Галич высмеяла бывшую "татушку" Юлию Волкову. Видео © Instagram/galichida

Блогерша Ида Галич опубликовала в "Инстаграме" видео с пародией на предвыборный ролик бывшей солистки "Тату" Юлии Волковой, которая собралась участвовать в праймериз ЕР.

"Похожи?" — спросила Галич у подписчиков, сопроводив комментарий смеющимся до слёз эмодзи и хештегами "актуалочка", "юляволкова", "выборы", "жиза".

Перевоплощение оценили фанаты звезды. Некоторые заявили о готовности отписаться из-за излишней достоверности образа. Другие заметили, что в пародии можно узнать многих других знаменитостей.

Напомним, что "татушка" ранее появилась в ролике, в котором объяснила решение выдвигаться для участия в праймериз "Единой России". Волкова призналась, что ей стыдно за происходящее вокруг и она хотела бы принести пользу обществу.