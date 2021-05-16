Ида Галич высмеяла предвыборный ролик бывшей "татушки" Волковой
Подписчики оценили перевоплощение известной блогерши, запись набрала свыше миллиона просмотров.
Юлия Волкова, Ида Галич. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / galichida / © Соцсети
Ида Галич высмеяла бывшую "татушку" Юлию Волкову. Видео © Instagram/galichida
Блогерша Ида Галич опубликовала в "Инстаграме" видео с пародией на предвыборный ролик бывшей солистки "Тату" Юлии Волковой, которая собралась участвовать в праймериз ЕР.
"Похожи?" — спросила Галич у подписчиков, сопроводив комментарий смеющимся до слёз эмодзи и хештегами "актуалочка", "юляволкова", "выборы", "жиза".
Перевоплощение оценили фанаты звезды. Некоторые заявили о готовности отписаться из-за излишней достоверности образа. Другие заметили, что в пародии можно узнать многих других знаменитостей.
Напомним, что "татушка" ранее появилась в ролике, в котором объяснила решение выдвигаться для участия в праймериз "Единой России". Волкова призналась, что ей стыдно за происходящее вокруг и она хотела бы принести пользу обществу.
Ида Васильевна Галич (galichida) — популярная инстаграм-блогерша с более чем 6,7 миллиона подписчиков, бывшая кавээнщица и участница шоу "Comedy баттл". Её конёк — короткие смешные зарисовки, посвящённые в основном взаимоотношениям между парнями и девушками. Подробнее с биографией Галич можно ознакомиться на сайте uznayvse.
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