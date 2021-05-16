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В США и Дании обеспокоены "военной активностью" России в Арктике

Вашингтон приветствовал недавнюю инициативу Копенгагена инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Североатлантического региона.

16 мая, 16:21
<p>Фото © ТАСС / </p>

Фото © ТАСС /

Руководство Соединённых Штатов и Дании обеспокоено усилением военного присутствия России в Арктике. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в королевство.

"Соединённые Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе", — указано в документе.

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В американском ведомстве добавили, что США видят Арктику свободным от конфликтов регионом, где экономическое развитие достигается устойчивым образом, в частности, с уважением к окружающей среде и интересам коренных народов. Также Вашингтон приветствовал недавнюю инициативу Копенгагена инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Североатлантического региона и Арктики.

Отмечается, что 16–17 и 20 мая Блинкен проведёт переговоры в Дании с премьер-министром Метте Фредериксен и главой МИД Йеппе Кофодом.

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Ранее Пентагон сообщил о "крайне пристальной" слежке за Россией в Арктике. Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кёрби назвал этот регион обладающим важной с тактической точки зрения ролью в американской системе обороны, в связи с чем он подвержен "повышенной конкуренции".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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