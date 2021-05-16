Трибуна синагоги с десятками людей обрушилась в пригороде Иерусалима
По предварительным данным, пострадало около 60 человек.
В пригороде Иерусалима обрушилась трибуна синагоги. Видео © Соцсети
В израильском городе Гиват-Зеэв (пригород Иерусалима) обрушилась трибуна синагоги во время празднования Шавуота — одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество. Об этом сообщает радиостанция Kan.
Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, в результате несчастного случая могли пострадать десятки людей — синагога была переполнена паломниками. По предварительным данным, пострадало 60 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иерусалиме пострадало семь человек при наезде автомобиля на пешеходов, среди которых было шестеро полицейских. По предварительным данным, атака была преднамеренной. Напавшего ликвидировали на месте.
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