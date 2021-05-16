Трибуна синагоги с десятками людей обрушилась в пригороде Иерусалима

В пригороде Иерусалима обрушилась трибуна синагоги. Видео © Соцсети

В израильском городе Гиват-Зеэв (пригород Иерусалима) обрушилась трибуна синагоги во время празднования Шавуота — одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, в результате несчастного случая могли пострадать десятки людей — синагога была переполнена паломниками. По предварительным данным, пострадало 60 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.