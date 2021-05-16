Болельщики "Рубина" вывесили огромный баннер у мемориала памяти жертв стрельбы в гимназии
Матч заключительного тура РПЛ "Рубин" — "Ротор" сегодня начался с минуты молчания, до начала игры диктор стадиона назвал имена погибших в чудовищной трагедии.
Болельщики "Рубина" разместили у стихийного мемориала огромный баннер в память о погибших при стрельбе в казанской гимназии. Видео © LIFE
Болельщики футбольной команды "Рубин" сегодня почтили память погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175 детей и учителей, разместив на матче огромный баннер с надписью "Есть чудо вечное на свете, и это чудо — наши дети!". После окончания игры фанаты принесли полотно к мемориалу, который устроили жители города рядом с учебным заведением, и закрепили его у входа в школу.
К слову, матч заключительного тура РПЛ "Рубин" — "Ротор" сегодня начался с минуты молчания в память о чудовищной трагедии в гимназии. До начала игры диктор стадиона назвал имена всех погибших. Болельщики обеих команд молчали половину первого тайма и только потом начали поддерживать футболистов.
Поединок "Рубина" с волгоградцами завершился со счётом 1:1. Команда Леонида Слуцкого заняла четвёртое место в таблице чемпионата России с 53 очками и получила путёвку в Лигу конференций. Таким образом, Казань впервые с 2015 года возвращается в еврокубки.
Ранее Лайф сообщал о том, что фанаты 28-летнего рэпера Давы, напротив, отвернулись от него после публикации о его поездке в Казань. Сам этот поступок мог растрогать любое сердце, если бы посты блогера не стали появляться в ленте пользователей с пометкой "Реклама". Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь по школьникам и учителям. В результате его действий девять человек погибли и 23 пострадали.
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