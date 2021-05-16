Болельщики "Рубина" вывесили огромный баннер у мемориала памяти жертв стрельбы в гимназии

Болельщики "Рубина" разместили у стихийного мемориала огромный баннер в память о погибших при стрельбе в казанской гимназии. Видео © LIFE

Болельщики футбольной команды "Рубин" сегодня почтили память погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175 детей и учителей, разместив на матче огромный баннер с надписью "Есть чудо вечное на свете, и это чудо — наши дети!". После окончания игры фанаты принесли полотно к мемориалу, который устроили жители города рядом с учебным заведением, и закрепили его у входа в школу.

К слову, матч заключительного тура РПЛ "Рубин" — "Ротор" сегодня начался с минуты молчания в память о чудовищной трагедии в гимназии. До начала игры диктор стадиона назвал имена всех погибших. Болельщики обеих команд молчали половину первого тайма и только потом начали поддерживать футболистов.

Поединок "Рубина" с волгоградцами завершился со счётом 1:1. Команда Леонида Слуцкого заняла четвёртое место в таблице чемпионата России с 53 очками и получила путёвку в Лигу конференций. Таким образом, Казань впервые с 2015 года возвращается в еврокубки.