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ВВС Израиля разрушили офисы службы внутренней безопасности ХАМАС

Здание использовалось в террористических целях, в частности, там хранилось оружие, утверждают в еврейском государстве.

16 мая, 17:18

ВВС Израиля разрушили здание, где находились офисы службы внутренней безопасности ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила израильская армия на своей странице в "Твиттере".

"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте туннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. <...> Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по офисам, принадлежащим службе внутренней безопасности ХАМАС, которые использовались в террористических целях", — уточнили в ведомстве.

Согласно информации израильской армии, в зданиях хранилось оружие.

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Ранее сегодня Лайф сообщал, что в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах пострадало семь человек при наезде автомобиля на пешеходов, среди которых было шестеро полицейских. По предварительным данным, атака была преднамеренной. Нападавшего ликвидировали на месте.

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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