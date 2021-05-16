ВВС Израиля разрушили офисы службы внутренней безопасности ХАМАС

ВВС Израиля разрушили здание, где находились офисы службы внутренней безопасности ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила израильская армия на своей странице в "Твиттере".

A short while ago, IAF fighter jets struck a Hamas tunnel shaft in the area of Khan Yunis of the southern Gaza Strip. pic.twitter.com/SgQEG8qgAT — Israeli Air Force (@IAFsite) May 16, 2021

"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте туннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. <...> Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по офисам, принадлежащим службе внутренней безопасности ХАМАС, которые использовались в террористических целях", — уточнили в ведомстве.

Согласно информации израильской армии, в зданиях хранилось оружие.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах пострадало семь человек при наезде автомобиля на пешеходов, среди которых было шестеро полицейских. По предварительным данным, атака была преднамеренной. Нападавшего ликвидировали на месте.