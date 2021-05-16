На Украине хотят отменить штрафы за въезд в Донбасс через Россию

Власти Украины планируют отменить штрафы за въезд на территорию Донбасса через Россию. Об этом в программе "Взгляд с Банковой" заявил советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что, согласно действующему украинскому законодательству, граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. Лайфа) или, наоборот, в ОРДЛО, штрафуются", — отметил чиновник.

По словам Арестовича, в обсуждении задействовано более 10 ведомств. В частности, необходимо узнать мнение кабмина, Верховной рады и профильных министерств. Чиновник выразил надежду на то, что ситуацию удастся разрешить к лету.

"Украина не должна штрафовать своих соотечественников. К сожалению, украинское законодательство достаточно сложное в этой ситуации. Существует процедура согласования, и даже учитывая особый период и особую важность, всё равно это осуществляется непросто", — заявил Арестович.

В настоящее время за нарушение законодательства о въезде/выезде может быть выписан штраф в размере, эквивалентном 308 долларам США.