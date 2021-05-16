Шесть человек пострадали при столкновении лодок под Астраханью

По предварительным данным, пострадало шесть человек, из них четверо — дети. У одного взрослого закрытая черепно-мозговая травма и рваные раны. Трое детей отделались лёгким испугом, им госпитализация не потребовалась. У одного ребёнка зафиксирован перелом. О состоянии ещё одного пострадавшего не сообщается, известно, что тяжело травмированных в результате аварии нет.