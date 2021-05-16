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Шесть человек пострадали при столкновении лодок под Астраханью

У одного из них закрытая черепно-мозговая травма и рваные раны. Трое детей отделались лёгким испугом.

16 мая, 17:47
<p>Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

В Астраханской области столкнулись маломерное судно и моторная лодка. Об этом Лайфу сообщил источник.

По предварительным данным, пострадало шесть человек, из них четверо — дети. У одного взрослого закрытая черепно-мозговая травма и рваные раны. Трое детей отделались лёгким испугом, им госпитализация не потребовалась. У одного ребёнка зафиксирован перелом. О состоянии ещё одного пострадавшего не сообщается, известно, что тяжело травмированных в результате аварии нет.

Точные причины произошедшего в настоящий момент не установлены.

Под Астраханью перевернулась лодка с отдыхающими, есть погибший

Под Астраханью перевернулась лодка с отдыхающими, есть погибший

Ранее Лайф сообщал, что в Саратовской области произошло столкновение двух катеров. В результате погибли мужчина и женщина, находившиеся в одном из них.

Троих рыбаков и ребёнка спасли с острова в Хабаровском крае на вертолёте

Троих рыбаков и ребёнка спасли с острова в Хабаровском крае на вертолёте

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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