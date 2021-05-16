Шесть человек пострадали при столкновении лодок под Астраханью
У одного из них закрытая черепно-мозговая травма и рваные раны. Трое детей отделались лёгким испугом.
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
В Астраханской области столкнулись маломерное судно и моторная лодка. Об этом Лайфу сообщил источник.
По предварительным данным, пострадало шесть человек, из них четверо — дети. У одного взрослого закрытая черепно-мозговая травма и рваные раны. Трое детей отделались лёгким испугом, им госпитализация не потребовалась. У одного ребёнка зафиксирован перелом. О состоянии ещё одного пострадавшего не сообщается, известно, что тяжело травмированных в результате аварии нет.
Точные причины произошедшего в настоящий момент не установлены.
Ранее Лайф сообщал, что в Саратовской области произошло столкновение двух катеров. В результате погибли мужчина и женщина, находившиеся в одном из них.
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