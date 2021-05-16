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Минск решил добиваться признания геноцида белорусов в годы ВОВ

В Генпрокуратуре страны отметили, что по данному делу развёрнута масштабная работа.

16 мая, 20:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Белоруссии в скором времени намерены представить в Международный трибунал доказательства для начала процедуры официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

"В ближайшее время мы планируем представить в Международный трибунал достаточный объём доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны", — сообщил он в эфире телеканала "Беларусь 1", не уточнив конкретно, что это будет за инстанция.

Швед добавил, что по первым результатам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны "предварительно можно сделать предположение, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения будут значительно выше". Для расследования Генпрокуратура развернула масштабную работу: раскопки, поиски и опрос очевидцев, изучение архивных материалов с привлечением известных специалистов-историков.

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"Сегодня мы располагаем данными о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения либо о малоизученных", — уточнил он.

Также Швед заметил, что граждане сами обращаются в следственные органы, в том числе письменно, дают свидетельские показания. Он признался, что ещё предстоит большая работа по обработке информации и установлению всех таких мест, общего количества убитых. Генпрокурор подчеркнул, что геноцид не имеет срока давности, а преступники должны понести ответственность.

Ранее белорусский генпрокурор рассказал о попытках других стран внедрить в республике нацизм. Перед этим президент страны Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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