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В Мытищах двух человек придавил квадроцикл, на котором они решили покорить яму

Один из них вскоре скончался, другой отделался сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами.

16 мая, 19:54
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В Мытищах два человека разбились, влетев на квадроцикле в яму. Видео © LiFE

В подмосковных Мытищах на Тенистом бульваре трагически закончилась попытка двух человек прокатиться на скорости по ухабам на небольшом пустыре возле стройплощадки. В распоряжении Лайфа оказалось видео с инцидентом.

На кадрах видно, что водитель и пассажир разгоняются, влетают в яму, квадроцикл переворачивается и падает всем своим весом на людей. Один из них после этого пытается двигаться, а второй остаётся лежать.

Отец катал друзей сына на квадроцикле и погиб в ДТП, пассажиры в больнице

Отец катал друзей сына на квадроцикле и погиб в ДТП, пассажиры в больнице

По данным Лайфа, 40-летний мужчина погиб, 30-летний был доставлен в Долгопрудненскую центральную больницу. У него состояние средней тяжести: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы.

А в Подмосковье ранее, катаясь на квадроцикле, погиб подросток. На нём не было защиты, родители сами пустили его за руль.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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