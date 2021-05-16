В Мытищах двух человек придавил квадроцикл, на котором они решили покорить яму

В Мытищах два человека разбились, влетев на квадроцикле в яму. Видео © LiFE

В подмосковных Мытищах на Тенистом бульваре трагически закончилась попытка двух человек прокатиться на скорости по ухабам на небольшом пустыре возле стройплощадки. В распоряжении Лайфа оказалось видео с инцидентом.

На кадрах видно, что водитель и пассажир разгоняются, влетают в яму, квадроцикл переворачивается и падает всем своим весом на людей. Один из них после этого пытается двигаться, а второй остаётся лежать.

По данным Лайфа, 40-летний мужчина погиб, 30-летний был доставлен в Долгопрудненскую центральную больницу. У него состояние средней тяжести: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы.