Среди пострадавших при обрушении в израильской синагоге россиян не оказалось

Посольство России в Израиле не получало информации о том, что среди пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в израильском Гиват-Зеэве могли быть россияне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудника диппредставительства.

Around 60 injured when synagogue bleachers collapse in Givat Ze’ev, Israel

pic.twitter.com/NApGLpTtBL — Steve Lookner (@lookner) May 16, 2021

"На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в ходе инцидента в синагоге поселения Гиват-Зеэв, расположенного на Западном берегу реки Иордан, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", — уточнили в посольстве.

Там добавили, что консульский отдел Посольства РФ в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.