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Среди пострадавших при обрушении в израильской синагоге россиян не оказалось

В российском посольстве следят за этой ситуацией и находятся в постоянном контакте с местными властями.

16 мая, 19:29
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Посольство России в Израиле не получало информации о том, что среди пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в израильском Гиват-Зеэве могли быть россияне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудника диппредставительства.

"На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в ходе инцидента в синагоге поселения Гиват-Зеэв, расположенного на Западном берегу реки Иордан, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", — уточнили в посольстве.

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Там добавили, что консульский отдел Посольства РФ в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

Ранее Лайф публиковал кадры обрушения трибуны синагоги с десятками людей, находившихся там. Инцидент произошёл во время празднования Шавуота — одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество. По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, ещё свыше 150 граждан получили различные травмы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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