Среди пострадавших при обрушении в израильской синагоге россиян не оказалось
В российском посольстве следят за этой ситуацией и находятся в постоянном контакте с местными властями.
Фото © ТАСС / AP
Посольство России в Израиле не получало информации о том, что среди пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в израильском Гиват-Зеэве могли быть россияне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудника диппредставительства.
Around 60 injured when synagogue bleachers collapse in Givat Ze’ev, Israel— Steve Lookner (@lookner) May 16, 2021
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"На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в ходе инцидента в синагоге поселения Гиват-Зеэв, расположенного на Западном берегу реки Иордан, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", — уточнили в посольстве.
Там добавили, что консульский отдел Посольства РФ в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.
Ранее Лайф публиковал кадры обрушения трибуны синагоги с десятками людей, находившихся там. Инцидент произошёл во время празднования Шавуота — одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество. По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, ещё свыше 150 граждан получили различные травмы.
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