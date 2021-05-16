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Манижа появилась на красной дорожке Евровидения-2021 в кокошнике и красном комбинезоне

Также по ковру прошли представители 33 других стран — участниц конкурса. Приехать смогли не все.

16 мая, 19:19
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Скриншот видео © Соцсети

Манижа появилась на красной дорожке Евровидения-2021 в кокошнике и красном комбинезоне. Видео © Соцсети

Сегодня в Роттердаме стартовал международный музыкальный конкурс Евровидение. В круизном терминале на берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации из 34 стран — участниц смотра, а также прошло традиционное дефиле на ковровой дорожке, которую в этом году окрасили в бирюзовый цвет. Онлайн-трансляция с места событий велась на ютуб-канале конкурса Eurovision Song Contest.

В числе первых на "бирюзовую дорожку" в сопровождении своих бэк-вокалистов вышла представительница России — 29-летняя певица Манижа, которая представит на конкурсе в этом году песню Russian Woman. Для сегодняшней церемонии артистка выбрала красный шёлковый комбинезон с расклешёнными брюками, мантию с крупным узором и оранжевый кокошник нетрадиционной формы.

"Не дождутся провала!" Киркоров высказался в поддержку Манижи

"Не дождутся провала!" Киркоров высказался в поддержку Манижи

Также по "бирюзовой дорожке" прошли исполнители из 34 других стран-участниц. Не смогли выйти на неё представители пяти государств. В частности, у членов делегации Польши и Исландии выявили коронавирус. Им предстоит пройти повторное тестирование и самоизоляцию.

Манижа объяснила, зачем поменяла текст песни Russian Woman для Евровидения

Манижа объяснила, зачем поменяла текст песни Russian Woman для Евровидения

"В качестве меры предосторожности делегации Румынии и Мальты не примут участия в мероприятии "Бирюзовая дорожка" из-за двух ранее зарегистрированных положительных ковид-тестов у членов других делегаций, которые живут в том же отеле. Всем членам мальтийской и румынской делегаций предстоит сдать дополнительные тесты ПЦР", — заявили организаторы Евровидения.

Кроме того, дефиле пропустила и Австралия, представительница которой — певица Монтень — из-за ограничений не смогла приехать в Нидерланды. Она будет участвовать в конкурсе дистанционно.

"Неприятие, булинг, травля": Манижа призналась в страхе перед Евровидением

"Неприятие, булинг, травля": Манижа призналась в страхе перед Евровидением

Напомним, Манижа с песней Russian Woman выступит в первом полуфинале Евровидения 18 мая. Российская певица выйдет на сцену третьей. Второй полуфинал конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.

Ранее Лайф сообщал, что участники Евровидения поставили Маниже высший балл. Конкурсанты назвали представительницу от РФ энергичной и очень искренней, а также высоко отметили песню исполнительницы.

Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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