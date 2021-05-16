Манижа появилась на красной дорожке Евровидения-2021 в кокошнике и красном комбинезоне. Видео © Соцсети

Сегодня в Роттердаме стартовал международный музыкальный конкурс Евровидение. В круизном терминале на берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации из 34 стран — участниц смотра, а также прошло традиционное дефиле на ковровой дорожке, которую в этом году окрасили в бирюзовый цвет. Онлайн-трансляция с места событий велась на ютуб-канале конкурса Eurovision Song Contest.

В числе первых на "бирюзовую дорожку" в сопровождении своих бэк-вокалистов вышла представительница России — 29-летняя певица Манижа, которая представит на конкурсе в этом году песню Russian Woman. Для сегодняшней церемонии артистка выбрала красный шёлковый комбинезон с расклешёнными брюками, мантию с крупным узором и оранжевый кокошник нетрадиционной формы.

Также по "бирюзовой дорожке" прошли исполнители из 34 других стран-участниц. Не смогли выйти на неё представители пяти государств. В частности, у членов делегации Польши и Исландии выявили коронавирус. Им предстоит пройти повторное тестирование и самоизоляцию.

"В качестве меры предосторожности делегации Румынии и Мальты не примут участия в мероприятии "Бирюзовая дорожка" из-за двух ранее зарегистрированных положительных ковид-тестов у членов других делегаций, которые живут в том же отеле. Всем членам мальтийской и румынской делегаций предстоит сдать дополнительные тесты ПЦР", — заявили организаторы Евровидения.

Кроме того, дефиле пропустила и Австралия, представительница которой — певица Монтень — из-за ограничений не смогла приехать в Нидерланды. Она будет участвовать в конкурсе дистанционно.

Напомним, Манижа с песней Russian Woman выступит в первом полуфинале Евровидения 18 мая. Российская певица выйдет на сцену третьей. Второй полуфинал конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.