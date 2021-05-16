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"Не дождутся провала!" Киркоров высказался в поддержку Манижи

Певец заявил, что тяжело выступать, когда некоторые соотечественники льют в твой адрес негатив.

16 мая, 18:32
<p>Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Сергей Виноградов

Российский певец Филипп Киркоров поддержал свою коллегу Манижу, которая представит Россию на конкурсе Евровидение.

"Я её поклонник, я её поддерживал на национальном отборе", — заявил король российской поп-эстрады.

"Она великолепна": участники Евровидения поставили Маниже высший балл

"Она великолепна": участники Евровидения поставили Маниже высший балл

Он отметил, что понимает Манижу. Певцу знакомо чувство негатива в свой адрес. По словам Киркорова, очень трудно выступать на международной сцене, когда дома ожидают твоего провала.

"Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо", — заверил Филипп Киркоров.

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Отметим, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.


Напомним, конкурс пройдёт с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Манижа будет выступать в первом полуфинале под номером три.


Лазарев предрёк Маниже провал на Евровидении

Лазарев предрёк Маниже провал на Евровидении

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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