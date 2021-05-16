"Не дождутся провала!" Киркоров высказался в поддержку Манижи

Российский певец Филипп Киркоров поддержал свою коллегу Манижу, которая представит Россию на конкурсе Евровидение.

"Я её поклонник, я её поддерживал на национальном отборе", — заявил король российской поп-эстрады.

Он отметил, что понимает Манижу. Певцу знакомо чувство негатива в свой адрес. По словам Киркорова, очень трудно выступать на международной сцене, когда дома ожидают твоего провала.

"Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо", — заверил Филипп Киркоров.