"Не дождутся провала!" Киркоров высказался в поддержку Манижи
Певец заявил, что тяжело выступать, когда некоторые соотечественники льют в твой адрес негатив.
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Сергей Виноградов
Российский певец Филипп Киркоров поддержал свою коллегу Манижу, которая представит Россию на конкурсе Евровидение.
"Я её поклонник, я её поддерживал на национальном отборе", — заявил король российской поп-эстрады.
Он отметил, что понимает Манижу. Певцу знакомо чувство негатива в свой адрес. По словам Киркорова, очень трудно выступать на международной сцене, когда дома ожидают твоего провала.
"Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо", — заверил Филипп Киркоров.
Отметим, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
Напомним, конкурс пройдёт с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Манижа будет выступать в первом полуфинале под номером три.
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