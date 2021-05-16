"Запретный плод" пророс в Кирове, жители не оценили "сатанинский" памятник

В Кирове появился "Змий-искуситель" — статуя на перекрёстке улиц Володарского и Советской. О необычном арт-объекте рассказал сайт kp.ru.

Скульптура представляет собой дерево со змием-искусителем вокруг запретного плода. Интересно, что появилась она недалеко от продуктового магазина.

В соцсетях местные жители не смогли прийти к единому мнению по поводу такого объекта в городе. Часть людей ставит на то, что статую скоро уберут. Другие, наоборот, очень довольны получившимся творением. А кто-то в шутку прозвал его "памятником Сатане".