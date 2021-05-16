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"Запретный плод" пророс в Кирове, жители не оценили "сатанинский" памятник

Некоторые окрестили скульптуру "ерундой" и делают ставки, когда же она исчезнет с улицы.

16 мая, 18:23
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/kalinina_mila?w=wall169696936_17356" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Людмила Калинина</a></p>

Фото © VK / Людмила Калинина

В Кирове появился "Змий-искуситель" — статуя на перекрёстке улиц Володарского и Советской. О необычном арт-объекте рассказал сайт kp.ru.

Скульптура представляет собой дерево со змием-искусителем вокруг запретного плода. Интересно, что появилась она недалеко от продуктового магазина.

В соцсетях местные жители не смогли прийти к единому мнению по поводу такого объекта в городе. Часть людей ставит на то, что статую скоро уберут. Другие, наоборот, очень довольны получившимся творением. А кто-то в шутку прозвал его "памятником Сатане".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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