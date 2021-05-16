"Запретный плод" пророс в Кирове, жители не оценили "сатанинский" памятник
Некоторые окрестили скульптуру "ерундой" и делают ставки, когда же она исчезнет с улицы.
Фото © VK / Людмила Калинина
В Кирове появился "Змий-искуситель" — статуя на перекрёстке улиц Володарского и Советской. О необычном арт-объекте рассказал сайт kp.ru.
Скульптура представляет собой дерево со змием-искусителем вокруг запретного плода. Интересно, что появилась она недалеко от продуктового магазина.
В соцсетях местные жители не смогли прийти к единому мнению по поводу такого объекта в городе. Часть людей ставит на то, что статую скоро уберут. Другие, наоборот, очень довольны получившимся творением. А кто-то в шутку прозвал его "памятником Сатане".
А недавно смоленский четвероклассник впечатлился волгоградской стелой "Родина-мать зовёт!" и решил построить её копию в "Майнкрафте". Ему помогли другие игроки и администрация сервера.
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