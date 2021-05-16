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Депутат Госдумы назвал "наглым вмешательством" европейские принципы в отношениях с Россией

Диалог с Брюсселем следует вести аккуратно — говорить можно не со всеми, "это и по жизни так", указал парламентарий.

16 мая, 19:00
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

На Западе, похоже, забыли значение слова "демократия". Таким мнением с телеканалом "360" поделился зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предложенные в ЕС пять принципов отношений с Россией.

"Эти принципы говорят о наглом вмешательстве в наши внутренние дела. Обвиняя нас, допустим, во вмешательстве в интересы другой страны, ни разу не предъявлялись нам какие-либо аргументированные доказательства", — сказал депутат.

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По словам Чепы, ЕС и США надо начинать с себя и заниматься внутренними делами, прежде чем рассуждать о демократии в других странах. Парламентарий отметил, что не удивится, если на Западе сентябрьские выборы в Госдуму будут признаны нелегитимными, несмотря на стремление партий провести всё честно.

"Если нас заранее пытаются обвинить в том, что выборы в сентябре будут нелегитимными, это понятно. И я не удивлюсь, если это будет объявлено значительно раньше, чем будут проведены выборы", — подчеркнул Чепа.

Диалог с ЕС будет выборочным, в зависимости от отношения к России. Некоторые политики демонстрируют ангажированность в сфере контактов с Москвой, выстраивая русофобскую линию, указал парламентарий.

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Напомним, комитет по международным отношениям Европарламента ранее составил пять принципов, согласно которым ЕС рекомендуется выстраивать отношения с Россией. В частности, для "защиты демократии во всём мире", по мнению авторов, Евросоюзу стоит объединиться с США. При этом в соответствии с принципом "демократия прежде всего" ЕС следует учитывать в любом диалоге или соглашении с Москвой вопрос о соблюдении прав человека и свободных выборов.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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