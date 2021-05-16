Депутат Госдумы назвал "наглым вмешательством" европейские принципы в отношениях с Россией

Диалог с Брюсселем следует вести аккуратно — говорить можно не со всеми, "это и по жизни так", указал парламентарий.

На Западе, похоже, забыли значение слова "демократия". Таким мнением с телеканалом "360" поделился зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предложенные в ЕС пять принципов отношений с Россией.

"Эти принципы говорят о наглом вмешательстве в наши внутренние дела. Обвиняя нас, допустим, во вмешательстве в интересы другой страны, ни разу не предъявлялись нам какие-либо аргументированные доказательства", — сказал депутат.

По словам Чепы, ЕС и США надо начинать с себя и заниматься внутренними делами, прежде чем рассуждать о демократии в других странах. Парламентарий отметил, что не удивится, если на Западе сентябрьские выборы в Госдуму будут признаны нелегитимными, несмотря на стремление партий провести всё честно.

"Если нас заранее пытаются обвинить в том, что выборы в сентябре будут нелегитимными, это понятно. И я не удивлюсь, если это будет объявлено значительно раньше, чем будут проведены выборы", — подчеркнул Чепа.

Диалог с ЕС будет выборочным, в зависимости от отношения к России. Некоторые политики демонстрируют ангажированность в сфере контактов с Москвой, выстраивая русофобскую линию, указал парламентарий.