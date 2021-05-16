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"Очередной русофобский доклад": Слуцкий возмутился предложенными ЕС принципами ведения дел с Россией

Брюсселю предлагают "венесуэльско-белорусский сценарий" по вмешательству в процессы формирования органов законодательной власти, подчеркнул парламентарий.

16 мая, 12:13
<p>Председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Предложенные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией вызывают лишь возмущение, заявил председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, подобные нравоучения являются "очередным русофобским докладом", который потерпит фиаско.

"С удивлением, переходящим в возмущение, прочёл сегодня новость о формировании пяти принципов Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги ещё не состоявшихся, а только предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию её результатов сфальсифицированными", — написал парламентарий у себя в телеграм-канале.

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Слуцкий отметил, что в комитете Европарламента по международным делам предлагают Брюсселю, "по сути, венесуэльско-белорусский сценарий" по вмешательству в процессы формирования органов законодательной власти в РФ. Как заверил депутат, у европейских политиков "ничего не выйдёт", поскольку Россия обязательно пригласит на выборы независимых международных наблюдателей. Те, в свою очередь, смогут спокойно убедиться, что процесс происходит честно и прозрачно.

"Печеньки" в виде "преимуществ Восточного партнёрства" в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут", — добавил Слуцкий.

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Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в ведомстве предложили противостоять якобы "вмешательству" Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также Брюсселю посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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