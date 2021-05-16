Боевое крыло ХАМАС с начала конфликта выпустило более трёх тысяч ракет по Израилю
Благодаря системе ПРО "Железный купол" израильской армии удалось перехватить свыше 1200 боевых снарядов.
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С начала обострения конфликта палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля около 3100 ракет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
"По состоянию на 19:00 из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа", — сказано в сообщении.
Кроме того, израильские военные добавили, что благодаря системе ПРО "Железный купол", удалось перехватить свыше 1200 ракет.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. А в МИД РФ сообщили, что Москва решительно осуждает проявление насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине.
Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился ещё 10 мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей.
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