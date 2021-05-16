Боевое крыло ХАМАС с начала конфликта выпустило более трёх тысяч ракет по Израилю

С начала обострения конфликта палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля около 3100 ракет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"По состоянию на 19:00 из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа", — сказано в сообщении.

Кроме того, израильские военные добавили, что благодаря системе ПРО "Железный купол", удалось перехватить свыше 1200 ракет.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. А в МИД РФ сообщили, что Москва решительно осуждает проявление насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине.