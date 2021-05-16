Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Боевое крыло ХАМАС с начала конфликта выпустило более трёх тысяч ракет по Израилю

Благодаря системе ПРО "Железный купол" израильской армии удалось перехватить свыше 1200 боевых снарядов.

16 мая, 18:53
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

С начала обострения конфликта палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля около 3100 ракет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"По состоянию на 19:00 из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 3100 ракет, из которых примерно 450 неудачных запусков упали в секторе Газа", — сказано в сообщении.

ВВС Израиля разрушили офисы службы внутренней безопасности ХАМАС

ВВС Израиля разрушили офисы службы внутренней безопасности ХАМАС

Кроме того, израильские военные добавили, что благодаря системе ПРО "Железный купол", удалось перехватить свыше 1200 ракет.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. А в МИД РФ сообщили, что Москва решительно осуждает проявление насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине.

Генсек ООН потребовал немедленно прекратить обстрелы между Израилем и Газой

Генсек ООН потребовал немедленно прекратить обстрелы между Израилем и Газой

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился ещё 10 мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

сегодня в 23:46

Палестинцы устроили в Нидерландах акцию против участия Израиля в Евровидении

сегодня в 22:19

Нарышкин назвал убогими обвинения Чехии в адрес России

сегодня в 18:57

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

сегодня в 23:27

Российские сапёры взорвали подземную базу террористов в сирийской Хаме

сегодня в 23:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1