В ЮАР женщинам могут разрешить иметь сразу несколько мужей

В рамках реформы законов о браке власти Южно-Африканской Республики разместили законопроект о предоставлении женщинам права на полиандрию, то есть многомужество. Об этом сообщила радиостанция CapeTalk.

Такое предложение было выдвинуто по результатам пересмотра ситуации с гендерным равенством в стране. Ранее был принят закон о полигинии у мужчин. В связи с этим правительство рассмотрит решение о подведении законодательства под требования Конституции ЮАР, где отмечается необходимость одинакового отношения к мужчинам и женщинам в вопросах брака.

"Существование в стране полигамии требует, чтобы аналогичное право было предоставлено и женщине, разрешив ей на законных основаниях иметь несколько мужей. Данная дискуссия может вызвать у некоторых чувство дискомфорта, но одновременно будет способствовать диалогу как внутри страны, так и в мировом сообществе", — отметили в МВД ЮАР.