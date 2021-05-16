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В ЮАР женщинам могут разрешить иметь сразу несколько мужей

В вопросах брака закон должен быть одинаков для мужчин и представительниц прекрасного пола, как того требует конституция.

16 мая, 18:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В рамках реформы законов о браке власти Южно-Африканской Республики разместили законопроект о предоставлении женщинам права на полиандрию, то есть многомужество. Об этом сообщила радиостанция CapeTalk.

Такое предложение было выдвинуто по результатам пересмотра ситуации с гендерным равенством в стране. Ранее был принят закон о полигинии у мужчин. В связи с этим правительство рассмотрит решение о подведении законодательства под требования Конституции ЮАР, где отмечается необходимость одинакового отношения к мужчинам и женщинам в вопросах брака.

"Существование в стране полигамии требует, чтобы аналогичное право было предоставлено и женщине, разрешив ей на законных основаниях иметь несколько мужей. Данная дискуссия может вызвать у некоторых чувство дискомфорта, но одновременно будет способствовать диалогу как внутри страны, так и в мировом сообществе", — отметили в МВД ЮАР.

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Ранее Лайф подробно рассказывал о главных причинах развода в российских семьях. В 2020 году количество заключённых браков в России уменьшилось на 18,9% и составило более 770 тысяч. Количество разводов также снизилось — на 9,1%. За прошлый год рассталось более 564 тысяч семей.

Потенциальное многожёнство. Потянут ли российские мужчины больше одной супруги

Потенциальное многожёнство. Потянут ли российские мужчины больше одной супруги

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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