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Барецкий анонсировал забег с гробами из Петербурга в Москву

Скандальный шоумен намерен "собрать деньги", а заодно заняться популяризацией ритуального бизнеса "как чистого и светлого".

16 мая, 19:41
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/stasbareckiy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stasbareckiy</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / stasbareckiy

Одиозный российский шоумен Стас Барецкий намерен к июню организовать забег с гробами из Санкт-Петербурга в Москву. Все участники якобы получат ценные призы — "вплоть до автомобиля". Как сообщает "организатор", он же глава Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий, марафон состоится даже в случае, если не будет получено согласование от властей.

"Я хочу организовать марафон пробежки с гробами. Прямо сейчас согласуем это с администрацией. На волне всех этих соревнований могильщиков в Новосибирске, Томске я решил сделать благотворительный марафон — пробежка из Петербурга в Москву. Будем собирать деньги, чтобы прививать людей от коронавируса и популяризировать ритуальный бизнес как чистый и светлый. Мы хотим показать, что там не одни мафиози и сектанты работают", — сказал Барецкий в беседе с изданием "Форпост Северо-Запад".

По словам Барецкого, участие сможет принять любой, можно и со своим гробом. Бегунам обещают ценные призы — победителю достанется катафалк, серебряным призёрам — книги авторства шоумена "Брат-3", а бронзовым медалистам — лопаты.

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Как признаётся Барецкий, на проведение марафона его вдохновил прошедший в Новосибирске конкурс по копанию могил на скорость. Победители справились с заданием за 38 минут.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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