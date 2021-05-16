Барецкий анонсировал забег с гробами из Петербурга в Москву

Одиозный российский шоумен Стас Барецкий намерен к июню организовать забег с гробами из Санкт-Петербурга в Москву. Все участники якобы получат ценные призы — "вплоть до автомобиля". Как сообщает "организатор", он же глава Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий, марафон состоится даже в случае, если не будет получено согласование от властей.

"Я хочу организовать марафон пробежки с гробами. Прямо сейчас согласуем это с администрацией. На волне всех этих соревнований могильщиков в Новосибирске, Томске я решил сделать благотворительный марафон — пробежка из Петербурга в Москву. Будем собирать деньги, чтобы прививать людей от коронавируса и популяризировать ритуальный бизнес как чистый и светлый. Мы хотим показать, что там не одни мафиози и сектанты работают", — сказал Барецкий в беседе с изданием "Форпост Северо-Запад".

По словам Барецкого, участие сможет принять любой, можно и со своим гробом. Бегунам обещают ценные призы — победителю достанется катафалк, серебряным призёрам — книги авторства шоумена "Брат-3", а бронзовым медалистам — лопаты.