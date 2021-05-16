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В Петербурге состоящий на учёте в психдиспансере подросток ушёл из дома с пистолетом

Перед этим у него произошёл конфликт с матерью, после которого женщине пришлось вызвать полицию.

16 мая, 20:08
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Фото © LIFE

Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге подросток, который состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, ушёл из дома, имея при себе пистолет. По данным Лайфа, это произошло после конфликта молодого человека с матерью.

Как сообщает портал 78.ru, во время ссоры 17-летний Дмитрий И. размахивал пистолетом и кричал в лицо своей матери: "Чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к Богу". После этого Лидия И. вытолкала сына из квартиры, однако парень всё равно не успокоился.

"Он сказал: "Выстрелю, вышибу дверь и всё равно войду в квартиру". Я была вынуждена вызвать сюда полицию", — рассказала женщина.

При этом добавила, что сын не был пьян, однако он замечен за употреблением "каких-то таблеток".

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Откуда у подростка появилось оружие, женщина не знает. Однако, как она утверждает, подобные инциденты уже случались, однако полицию Лидия И. ранее не вызывала.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подростка. Согласно ориентировке, появившейся в распоряжении Лайфа, рост мальчика 178 сантиметров, у него светлые волосы. Он состоит на учёте в ПНД. При себе также имел чёрный рюкзак и "предмет, похожий на пистолет". По словам матери, он скрылся вместе со своей несовершеннолетней подругой.

Как сообщалось ранее, американка убила двух собственных детей из-за голосов в своей голове.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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