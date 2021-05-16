Американский офицер напомнил украинцам слова Путина о "красной черте"
Подполковник посоветовал Киеву придерживаться нейтралитета в военной сфере, не вступая в союз ни с Москвой, ни с Североатлантическим альянсом.
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Ненужная война между США и Россией может быть развязана после вступления Украины в НАТО. Такого мнения придерживается подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. Он отметил, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса.
"Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь", — подчеркнул Дэвис в статье для портала 19FortyFive.
Бывший американский военный уверен, что США вряд ли пойдут на шаг обременения себя Украиной. Это создаст угрозу войны с противником, обладающим ядерным оружием, а значит, безопасности американцев.
Недавно адмирал США Джеймс Ставридис рассказал о шагах НАТО в случае войны между Россией и Украиной. По его мнению, возможное обострение отношений произойдёт в акватории Чёрного моря. Ранее Лайф сообщал, что Украина провела военные учения с ракетными комплексами "Точка-У" вблизи границы с Крымом. Тренировки проводились на одном из полигонов в Херсонской области. А другие военные манёвры НАТО, Dacia 21 Livex, начались в Румынии. Они завершатся только в середине июня.
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