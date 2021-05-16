Американский офицер напомнил украинцам слова Путина о "красной черте"

Ненужная война между США и Россией может быть развязана после вступления Украины в НАТО. Такого мнения придерживается подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. Он отметил, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса.

"Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь", — подчеркнул Дэвис в статье для портала 19FortyFive.