Град размером с яйцо обрушился на Крым, людям пришлось искать укрытие

"Дары неба": град размером с яйцо обрушился на Крым. Видео © Telegram / "Инцидент Крым и Севастополь"

В Крыму на ближайшие сутки ГУ МЧС России по региону объявило штормовое предупреждение. Там ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер со скоростью 17–22 м/с.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела днём и до конца суток 16 мая, ночью и утром 17 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17–22 м/с", — говорится в сообщении.

Жители полуострова уже делятся впечатляющими фото и видео проявлений стихии. На некоторых из них показаны очень крупные градины. Судя по снимкам, некоторые из них — размером с яйцо. Жители и гости полуострова были вынуждены временно искать укрытие, чтобы спрятаться от таких опасных осадков.