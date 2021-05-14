В Подмосковье выпал град размером с перепелиное яйцо
В столичном регионе на сутки объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
В Подмосковье выпал град размером с перепелиное яйцо. Видео © LIFE
В подмосковном Сергиевом Посаде выпал крупный град — некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. Обильные осадки сопровождались майской грозой. Жители региона делятся в соцсетях видео с разыгравшейся стихией.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в столичном районе в течение суток будет сильная гроза.
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