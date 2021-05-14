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В Подмосковье выпал град размером с перепелиное яйцо

В столичном регионе на сутки объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

14 мая, 22:44

В Подмосковье выпал град размером с перепелиное яйцо. Видео © LIFE

В подмосковном Сергиевом Посаде выпал крупный град — некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. Обильные осадки сопровождались майской грозой. Жители региона делятся в соцсетях видео с разыгравшейся стихией.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в столичном районе в течение суток будет сильная гроза.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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