В Подмосковье выпал град размером с перепелиное яйцо

В подмосковном Сергиевом Посаде выпал крупный град — некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. Обильные осадки сопровождались майской грозой. Жители региона делятся в соцсетях видео с разыгравшейся стихией.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в столичном районе в течение суток будет сильная гроза.