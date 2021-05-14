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Работы Шойгу продали за 40 миллионов на благотворительном аукционе

Вырученные средства пойдут на адресную помощь подопечным фонда Константина Хабенского. Часть денег также будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

14 мая, 22:35
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Благотворительный фонд Константина Хабенского выручил около 40 миллионов рублей за картины и работы из дерева авторства главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как передаёт РИА "Новости", собранные в ходе благотворительного аукциона "Творчество ради жизни" средства пойдут на адресную помощь подопечным фонда. Часть денег также будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

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Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

С инициативой провести аукцион выступил лично Сергей Шойгу, предоставив для него свои карины и работы, выполненные из дерева.

Как уже сообщал Лайф, во время недавнего отдыха в тайге президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили мастерскую, где министр занимается резьбой по дереву.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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