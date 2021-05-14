Работы Шойгу продали за 40 миллионов на благотворительном аукционе

Благотворительный фонд Константина Хабенского выручил около 40 миллионов рублей за картины и работы из дерева авторства главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как передаёт РИА "Новости", собранные в ходе благотворительного аукциона "Творчество ради жизни" средства пойдут на адресную помощь подопечным фонда. Часть денег также будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

С инициативой провести аукцион выступил лично Сергей Шойгу, предоставив для него свои карины и работы, выполненные из дерева.