Работы Шойгу продали за 40 миллионов на благотворительном аукционе
Вырученные средства пойдут на адресную помощь подопечным фонда Константина Хабенского. Часть денег также будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ
Благотворительный фонд Константина Хабенского выручил около 40 миллионов рублей за картины и работы из дерева авторства главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Как передаёт РИА "Новости", собранные в ходе благотворительного аукциона "Творчество ради жизни" средства пойдут на адресную помощь подопечным фонда. Часть денег также будет направлена на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.
С инициативой провести аукцион выступил лично Сергей Шойгу, предоставив для него свои карины и работы, выполненные из дерева.
Как уже сообщал Лайф, во время недавнего отдыха в тайге президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили мастерскую, где министр занимается резьбой по дереву.
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