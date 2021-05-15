Власти Черногории анонсировали открытие границы для туристов

Ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, но там решили перенять опыт Греции и поддержать экономику.

Черногория планирует со следующей недели открыть страну для посещения туристов. Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич по завершении своего визита в Грецию.

"Сегодня важный день в Греции — с сегодняшнего дня она открылась для всех туристов. Наши протоколы похожи, подходы приблизительно похожи, и Черногория на следующей неделе откроет всю границу для туристов с самыми важными словами: "Добро пожаловать на Черногорское побережье!" — заявил Кривокапич.