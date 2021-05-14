В Москве и области гроза: на сутки объявлен жёлтый уровень опасности
Погодная опасность сохранится до утра воскресенья, местами будет значительное ухудшение погоды.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в столичном районе в течение суток будет сильная гроза.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение о грозе местами действует в Москве и Подмосковье до девяти часов утра воскресенья, 16 мая.
В эти дни во многие российские регионы заходит значительное потепление, даже в Москве и области воздух прогреется до 30 градусов.
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