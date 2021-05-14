В Москве и области гроза: на сутки объявлен жёлтый уровень опасности

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в столичном районе в течение суток будет сильная гроза.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о грозе местами действует в Москве и Подмосковье до девяти часов утра воскресенья, 16 мая.