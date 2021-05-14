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В Москве и области гроза: на сутки объявлен жёлтый уровень опасности

Погодная опасность сохранится до утра воскресенья, местами будет значительное ухудшение погоды.

14 мая, 22:19
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в столичном районе в течение суток будет сильная гроза.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о грозе местами действует в Москве и Подмосковье до девяти часов утра воскресенья, 16 мая.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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