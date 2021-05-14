"Произвело впечатление": Глава "Нафтогаза" назвал спор с Путиным самым запоминающимся событием

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что самым запоминающимся для него событием за последние семь лет стала встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью изданию НВ.

По словам Витренко, во время встречи ему пришлось в течение 20 минут спорить с российским лидером, это оказалось совершенно неожиданно и прошло на одном дыхании.

"Я этого вообще не ожидал, и это, естественно, произвело впечатление. За последние семь лет я встретил множество очень интересных людей — руководителей крупнейших нефтегазовых компаний, европейских политиков. Я выступал перед НАТО, перед немецкими парламентариями. Я общался с Джорджем Соросом, с которым мы обсуждали его теорию работы на финансовых рынках и его философские воззрения", — подчеркнул глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Витренко также рассказал, какая поездка ему запомнилась больше всего. Это был визит в Париж, где проходила встреча в "нормандском формате".

"Я первым рейсом лечу в Париж, встречаюсь с Владимиром Александровичем (Зеленским. — Прим. ред.), что‑то ему рассказываю. А он мне: "Хорошо, ты сейчас идёшь со мной и будешь это рассказывать". И дальше мы идём в Елисейский дворец, а там Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, переговоры. Сначала военные вопросы, а затем газ. Мне это очень запомнилось", — заключил Витренко.