Израиль заявил, что обанкротил ХАМАС своими ударами
Министр обороны, однако, призвал военных не расслабляться, поскольку, вероятно, борьба на этом ещё не заканчивается.
Фото © ТАСС / AP
В результате ударов, которые несколько дней подряд Израиль наносит по сектору Газа, движение ХАМАС обанкрочено, его военный потенциал в виде сети тоннелей уничтожен. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.
"ХАМАС обанкротилось и лишилось всех своих активов. Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована", — приводит слова Ганца во время посещения военных позиций газета The Times of Israel.
Вместе с тем он призвал военных оставаться начеку, так как борьба, "вероятно, будет продолжена".
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. А в МИД РФ сообщили, что Москва решительно осуждает проявление насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине.
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