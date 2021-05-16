Израиль заявил, что обанкротил ХАМАС своими ударами

В результате ударов, которые несколько дней подряд Израиль наносит по сектору Газа, движение ХАМАС обанкрочено, его военный потенциал в виде сети тоннелей уничтожен. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

"ХАМАС обанкротилось и лишилось всех своих активов. Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована", — приводит слова Ганца во время посещения военных позиций газета The Times of Israel.

Вместе с тем он призвал военных оставаться начеку, так как борьба, "вероятно, будет продолжена".