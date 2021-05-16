Антиковидный отдых: в Сан-Марино открыли туры для желающих привиться "Спутником V"
В небольшом европейском государстве остались излишки российского препарата после массовой вакцинации, и теперь они помогут экономике.
Фото © Sputnikvaccine.com
С сегодняшнего дня в маленьком европейском государстве Сан-Марино, находящемся внутри Италии, запускают необычные туры — для желающих привиться от коронавируса российским препаратом "Спутник V" или американским Pfizer.
Как сообщает РИА "Новости", в республике после вакцинирования примерно 75% населения осталось около 10 тысяч доз препарата, что позволяет направить их на прививки для иностранцев. Чтобы получить вакцину, турист должен забронировать номер в отеле на горе Титано как минимум на шесть дней. В этом случае ему достаточно будет заплатить дополнительно 50 евро и отправиться на прививку.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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