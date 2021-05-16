Антиковидный отдых: в Сан-Марино открыли туры для желающих привиться "Спутником V"

Как сообщает РИА "Новости", в республике после вакцинирования примерно 75% населения осталось около 10 тысяч доз препарата, что позволяет направить их на прививки для иностранцев. Чтобы получить вакцину, турист должен забронировать номер в отеле на горе Титано как минимум на шесть дней. В этом случае ему достаточно будет заплатить дополнительно 50 евро и отправиться на прививку.