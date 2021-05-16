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Госдеп назвал темы, которые Блинкен поднимет на встрече с Лавровым

Речь пойдёт в том числе об энергетических проектах России и стабилизации отношений Москвы с Вашингтоном.

16 мая, 22:12
<p>Фото © ТАСС / PA / NEIL HALL / POOL, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / PA / NEIL HALL / POOL, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе грядущих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднимет тему российско-немецкого проекта по прокладке газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщили в Госдепе.

"Мы, как и конгресс, очень чётко выразили своё отношение к "Северному потоку — 2" и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", — заявил журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

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Он заверил, что США не стремятся к эскалации, а "просто ищут более предсказуемые, стабильные отношения". Собеседник журналистов выразил уверенность, что есть области, сотрудничество в которых смогут обсудить Лавров и Блинкен.

Лайф рассказывал, что Лавров и Блинкен ранее договорились встретиться "на полях" сессии Арктического совета, которая состоится в Рейкьявике 20 мая, для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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Комментариев: 1

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Виктор Рыбаковвчера в 05:10

Кто о чём,а заокеанские маразматики - только о русском газе! Видишь ли,их пузырьки свободы,хоть и подороже, для европейцев принесут истинную свободу,не то что какой-то там гадкий сибирский газ,куда русские ещё и Новичка напрыскают....

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