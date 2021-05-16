Россиянин избил водителя скорой, мешавшей ему проехать

В Екатеринбурге автомобилист напал на водителя скорой помощи и сломал зеркало спецтранспорта. Медики приехали по вызову на улицу Фурманова, а машина скорой припарковалась у одного из подъездов. Это не понравилось мужчине на автомобиле KIA, он попросил освободить проезд. По словам водителя скорой помощи, автомобилист был пьян. В этот момент бригада врачей выходила из здания, поэтому шофёр попросил мужчину подождать.

"Говорю, что сейчас как раз бригада сядет и я отъеду. Он вышел, дверь мою душевно так захлопнул — зеркало в хлам. И потом на меня начал прыгать", — рассказал пострадавший изданию E1.RU.

После этого неадекватный автомобилист несколько раз ударил водителя скорой в грудь и ухо. На место инцидента была вызвана полиция, Росгвардия и оперативно-следственная группа. В МВД по Свердловской области сообщили, что дебошира доставили в районное отделение для установления личности и прохождения медосвидетельствования.