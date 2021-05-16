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Россиянин избил водителя скорой, мешавшей ему проехать

По словам пострадавшего, напавший на него дебошир был пьян. Мужчину доставили в отделение полиции для разбирательств.

16 мая, 22:09
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2021/05/16/69917693/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.RU</a></p>

Фото © E1.RU

В Екатеринбурге автомобилист напал на водителя скорой помощи и сломал зеркало спецтранспорта. Медики приехали по вызову на улицу Фурманова, а машина скорой припарковалась у одного из подъездов. Это не понравилось мужчине на автомобиле KIA, он попросил освободить проезд. По словам водителя скорой помощи, автомобилист был пьян. В этот момент бригада врачей выходила из здания, поэтому шофёр попросил мужчину подождать.

"Говорю, что сейчас как раз бригада сядет и я отъеду. Он вышел, дверь мою душевно так захлопнул — зеркало в хлам. И потом на меня начал прыгать", — рассказал пострадавший изданию E1.RU.

В Нижнекамске пациент почувствовал себя быком и попытался "забодать" машину скорой

В Нижнекамске пациент почувствовал себя быком и попытался "забодать" машину скорой

После этого неадекватный автомобилист несколько раз ударил водителя скорой в грудь и ухо. На место инцидента была вызвана полиция, Росгвардия и оперативно-следственная группа. В МВД по Свердловской области сообщили, что дебошира доставили в районное отделение для установления личности и прохождения медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что в Пензе мужчина избил врача и угнал машину скорой со своим отцом внутри.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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