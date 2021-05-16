Скандалы, интриги, расследования: провожаем один из самых жарких сезонов ЧР

Можно выдыхать! Сезон в Российской премьер-лиге подошёл к концу. Получился он более чем любопытным. Вы только вспомните, какая была борьба за еврокубки ещё пару недель назад. А какая плотность в таблице! Ну и без скандалов не обошлось. Подводя итоги, мы решили устроить своеобразный "Оскар" с номинациями и победителями. Хотя где-то определиться просто невозможно...

Команда года: "Зенит"

Да-да-да, тут без сенсаций. Чемпион — команда года. И ведь действительно, нынешний "Зенит" — сильнейший клуб страны, чего нельзя отрицать. Главный аргумент — матчи с прямыми соперниками. "Локомотив" пару недель назад ехал в Питер испортить городу праздник, а на деле сам стал его частью.

Плюс — команда Сергея Семака по ходу сезона старалась не вляпываться в разные неприятные истории. Конечно, были зимой слухи об отставке наставника и выпады о неспособности команды бороться в Европе. Но в целом "Зенит" подтвердил статус чемпиона и заслуженно стал командой года.

Прорыв года: "Рубин" и "Химки"

Помните ушедшую зиму? С морозами, снегом, ковидом и "Рубином" в середине таблицы. Как тогда было удобно кричать о неспособности Леонида Слуцкого сделать топ-команду. Казанцы долгие годы не могли обрести себя после ухода Курбана Бердыева. Думается, что у многих "Рубин" прочно ассоциируется именно с ним и по сей день. Но Слуцкий смог найти ключ к успеху. Кварацхелия продолжил взрывать умы фанатов и журналистов, зажглись Макаров и Самошников, да так, что до сборной доросли. Впереди Деспотович взял всё под свой контроль, а на позиции первого номера прочно закрепился Юрий Дюпин. В итоге получился очень славный коллектив, который ждут Еврокубки.

Леонид Слуцкий. Фото © Пресс-служба "Рубина"

"Химки" и вовсе шли внизу. Тут даже не с этого нужно начинать, а с прошлой весны. Сезон в ФНЛ не стали завершать из-за ковида, и "Ротор" с командой из Подмосковья получили путёвки в РПЛ. Однако красно-чёрные долгое время не могли определиться, пойдут в главный турнир страны или же останутся там же, где и были. Колдовали-колдовали и в итоге зашли в РПЛ.

А дальше колоссальные провалы. Дмитрий Гунько смог зацепить лишь три ничьих, проиграв даже "Тамбову", а приговор на его увольнение подписал "Краснодар", который дома вынес подмосковный коллектив со счётом 7:2. Дальше началась эпоха Игоря Черевченко. Он сразу же обыграл "Динамо", да и в принципе лихо рванул вверх. В итоге "Химки" — восьмые. И это ли не прорыв?

Тренер года: Николич, Тедеско, Федотов

Ещё одна славная история прорыва связана с "Локомотивом". Красно-зелёная армия болельщиков не испытывала никакой симпатии к сербу Марко Николичу долгое время. Ведь он сменил великого Юрия Сёмина, которого в Черкизове будут любить, кажется, вечно. Да и результаты у нового специалиста были тоже не ахти какие: поражения от "Ротора", "Ахмата" или тех же "Химок" явно в планы железнодорожников не входили. А тут ещё и "Краснодар" с "Динамо" забивают по пять. Осенью казалось, что Николич — временный пассажир в этом поезде.

Но он нашёл кабину машиниста и нужные рычажки, выдав такой рывок, какие Усэйну Болту и не снились! "Локомотив" тоже "прорыв года", безусловно, но есть ощущение, что это именно заслуга тренера. Тут и открытие миру Мухина, второе пришествие Жемалетдинова, да и Камано со Смоловым весной кошмарили любую оборону лиги. Более того, "Локо" обрёл свой почерк: осторожная игра по счёту с минимумом лишних усилий. Вспомните дерби со "Спартаком": красно-зелёные забили два и во втором тайме особо не беспокоили Максименко, грамотно закрывшись у своих ворот. Тут явно чувствуется рука тренера и потрясающая работа во время зимней паузы. В итоге — Кубок страны и путёвка в Лигу Европы.

Впечатляющую работу проделал и Доменико Тедеско со "Спартаком". Седьмое место по итогам прошлого чемпионата явно не сильно-то радовало поклонников красно-белых. Но в "народной команде", как и обычно, говорили о том, что всё это временно и уже следующий год будет за ними. Соболев, Мозес, Урунов и Кокорин были призваны под знамёна "Спартака", и, пожалуй, на 50% селекция не ошиблась. Мощный форвард и нигерийский хавбек выдали ярчайшую весну. В это же время в команду вернули Промеса, что для болельщиков "Спартака" было сродни второму дню рождения.

Тедеско, чего скрывать, смог подобрать ключи к этому "Спартаку" и поднять его до медалей. Ложкой дёгтя стало его решение уйти из команды из-за желания вернуться домой и чаще видеться с родными. Об этом было сказано ещё зимой, и своего решения немец не изменил. А жалко. Нашей лиге будет его очень не хватать.

Как относиться к "Сочи", не знали многие, да и до сих пор пребывают в этом же состоянии. Вроде, интересный проект, но слухи о связи с "Зенитом" набрасывают тень на репутацию прочного коллектива. Тем не менее Владимир Федотов в этом сезоне показал всю мощь и красоту своей команды. И ведь у южан подбор игроков был очень неплохой, но не больше. Нобоа, казалось, не вечен. Антон Заболотный уже давно стал лицом мемов, а Артур Юсупов как бы ни старался, но воскресить карьеру ему, казалось, будет сложно. Но все они смогли и потащили "Сочи" вверх. С самого начала сезона. Как итог — Лига конференций. И тут честь и хвала Федотову.

Провал года: "Краснодар", "Уфа"

Признайтесь себе, за амбициозный и яркий проект "Краснодара" вы нет-нет да переживали. Уж больно притягивали мечты владельца клуба Сергея Галицкого об 11 воспитанниках на поле, шикарный стадион и дикое желание подняться на вершину. И вот ведь парадокс: до группы Лиги чемпионов дошли, ещё и не последнее там место заняли, а на домашней арене провалились так, что ещё долго будет аукаться.

Что-то сломалось зимой. Мурад Мусаев на перерыв уходил если не в хорошем, то в абсолютно рабочем настроении. Впереди — Лига Европы, позади — сложнейший отрезок сезона. Но весь ужас был дальше. В итоге "Краснодар" плетётся в нижней части таблицы, что для бронзового призёра лиги сродни вылету из неё. Теперь спасать "быков" будет Виктор Гончаренко, у которого есть серьёзный опыт в ЦСКА. Но яма, в которую упал "Краснодар", сильно глубокая, и выход из неё займёт много времени.

Мурад Мусаев. Фото © Андрей Шрамко / ТАСС

"Уфа" упала не так сильно и звонко, как "Краснодар", но, пожалуй, неожиданно. И только вдумайтесь: ещё пару лет назад в Башкирию приезжал Стивен Джеррард и привозил свой "Рейнджерс" в квалификации Лиги Европы, а теперь чудесное спасение. Не получилось построить команду у Рашида Рахимова, который принял её после Вадима Евсеева по ходу сезона. Алексей Стукалов вроде бы начал хорошо, но слишком поздно принял дела. В итоге из симпатичного и дерзкого середняка "Уфа" превратилась в одного из аутсайдеров.

Молодые да дерзкие: "Динамо"

То, чего все ждали от "Краснодара", в этом сезоне сотворило "Динамо". Такое количество молодых, да ещё и очень сильных отечественных игроков, собранных в одной команде, мы не видели давненько. А тут пожалуйста: Арсен Захарян, которым восхищаются даже в Англии, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулёв, Даниил Фомин, Даниил Лесовой и другие. И всё это под началом немца Сандро Шварца. Да, бело-голубым немного не хватило до еврокубков, но главное, как кажется, для "Динамо" теперь — обрасти мясом и набраться опыта для новых свершений. А они будут.

Перелётная птица: Виктор Гончаренко

Белорусский наставник в этом сезоне лихо сменил свою клубную прописку, уйдя из одной кризисной команды в другую. Но если ЦСКА ещё не упал сильно в таблице, то вот "Краснодар" нужно будет вытаскивать основательно. И не сказать что у Гончаренко прямо не получилось в стане армейцев. Болельщики никогда не забудут яркие матчи с "Реалом" или два серебра РПЛ. Но воспоминания меркнут перед реальностью. ЦСКА выбросил десятки миллионов евро на новичков, которые не показали ровным счётом ничего. Лишь Эджуке, возможно, и то с натяжкой. Остальных, мы думаем, вы без подсказки и не вспомните.

Теперь Гончаренко нужна зачистка состава в "Краснодаре", с чем справиться будет тоже непросто. Пора указать на дверь всем тем, кто не вписывается в философию и игровой стиль команды, оставив лишь самых нужных. Что же до ЦСКА, то теперь там Ивица Олич. Он уже не один день во главе команды, но, пожалуй, никаких выводов по нему сделать до сих пор не удалось. Легенда клуба — да, но совсем без опыта. И выглядит он как продолжение не самой удачной селекционной линии армейцев. Впрочем, новый сезон всё расставит по местам.

Скандалы года: Василий Казарцев и "Тамбов"

Арбитр Василий Казарцев одним своим решением надолго вписал себя в историю нашего чемпионата, а заодно и в наш лист. Матч "Спартака" и "Сочи" болельщики красно-белых помнят до сих пор, хотя уже почти год прошёл с его проведения. Если вы забыли, то Казарцев назначил в ворота москвичей два неочевидных (мягко скажем) пенальти, которые не дали команде Тедеско набрать три очка. Потом были прямые эфиры на телевидении, откровенная ненависть в соцсетях и отстранение. После долгой паузы Василий Казарцев вернулся на поле, но ясно одно: как бы он ни отработал матч, "Спартак" — "Сочи" навечно стал его клеймом.