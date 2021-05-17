В Совфеде поддержали инициативу о расширении использования маткапитала
Там выразили надежду, что в будущем семьи смогут полностью распоряжаться полученными деньгами по своему усмотрению.
Фото © Shutterstock
Расширение использования материнского капитала позволит улучшить взаимоотношения государства и семьи, сняв бюрократические барьеры. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Валерий Рязанский, комментируя инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой, о котором узнали СМИ.
"Это правильные меры. Жизнь меняется, и условия проживания, и возможности. Кому-то жильё уже досталось в наследство от родителей, либо [кто-то] ранее приобрёл его. Поэтому, если у молодой семьи уже нет необходимости покупать жильё, можно обустраивать жизнь по несколько иным направлениям. И здесь помощь материнского капитала нужна именно в новых направлениях", — объяснил Рязанский.
Также сенатор поддержал идею о разрешении использования маткапитала для улучшения жилищных условий сразу после рождения ребёнка.
"Эти меры позволят улучшить отношения между государством и семьёй по части облегчения получения поддержки. Это правильное направление — снимать бюрократические барьеры. Я уверен, что мы дождёмся таких взаимоотношений, что будем доверять семье те деньги, которые можно получать и использовать самостоятельно", — подытожил сенатор.
Рязанский также одобрил инициативу о направлении маткапитала на образовательные услуги, так как это позволит родителям полноценно работать, а детям — получать дополнительное образование без каких-либо преград.
Напомним, ранее СМИ узнали, что вице-премьер Татьяна Голикова призвала позволить гражданам тратить материнский капитал на образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями. Также она предложила разрешить его использование для строительства и реконструкции жилья сразу после рождения ребёнка, а не по достижении им трёх лет.
Комментариев: 0