В Совфеде поддержали инициативу о расширении использования маткапитала

Расширение использования материнского капитала позволит улучшить взаимоотношения государства и семьи, сняв бюрократические барьеры. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Валерий Рязанский, комментируя инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой, о котором узнали СМИ.

"Это правильные меры. Жизнь меняется, и условия проживания, и возможности. Кому-то жильё уже досталось в наследство от родителей, либо [кто-то] ранее приобрёл его. Поэтому, если у молодой семьи уже нет необходимости покупать жильё, можно обустраивать жизнь по несколько иным направлениям. И здесь помощь материнского капитала нужна именно в новых направлениях", — объяснил Рязанский.

Также сенатор поддержал идею о разрешении использования маткапитала для улучшения жилищных условий сразу после рождения ребёнка.

"Эти меры позволят улучшить отношения между государством и семьёй по части облегчения получения поддержки. Это правильное направление — снимать бюрократические барьеры. Я уверен, что мы дождёмся таких взаимоотношений, что будем доверять семье те деньги, которые можно получать и использовать самостоятельно", — подытожил сенатор.

Рязанский также одобрил инициативу о направлении маткапитала на образовательные услуги, так как это позволит родителям полноценно работать, а детям — получать дополнительное образование без каких-либо преград.