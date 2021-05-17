За сутки в России выявили более девяти тысяч случаев коронавируса
Ранее в оперштабе отметили, что коэффициент распространения инфекции уже две недели подряд держится выше единицы.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
В России за минувшие сутки выявлено свыше 9,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
"За последние сутки в России выявлено 9 328 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 16,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 340 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7181 человек", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, сколько россиян готовы привиться от ковида ради поездки за границу. При этом, согласно данным опроса, к вакцинации чаще склоняются мужчины, нежели женщины.
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